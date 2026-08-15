Heinz Trixner: Ich habe damals alle Karl-May-Hörspiele eingelesen. Heute noch schreiben mir Leute, dass sie diese Hörspiele in ihrer Kindheit gehört haben und ganz begeistert waren. Das wundert mich selbst nach so langer Zeit.

Wenn man im Internet durch Ihre umfangreichen Tätigkeiten als Bühnen- und TV-Schauspieler, Intendant, Regisseur und Schauspiellehrer scrollt, stößt man auf Sie auch als Hörspielsprecher: Sie gelten als bekanntester „Old Shatterhand“ durch die Karl-May-Hörspielaufnahmen in den 1970er-Jahren?

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit und Jugend in St. Veit?

Ich bin in St. Veit geboren und aufgewachsen bis ich 17 Jahre alt war. Mein Vater war Kfz-Mechaniker und hatte ein Geschäft am Hauptplatz. Als kleines Kind erinnere ich mich noch an die Fliegerangriffe auf den Güterbahnhof in St. Veit, die Flieger sind über unser Haus geflogen. Ich habe noch lange als Erwachsener davon geträumt. Nach der Volks- und Hauptschule habe ich die Realschule in Klagenfurt besucht. Von dieser Schule bin ich aber geflogen, weil ich auf dem Schulweg mit dem Bus meistens schon bei der Burgruine Taggenbrunn ausgestiegen bin und den ganzen Tag auf der Ruine Ritter gespielt habe – für mich allein. Ich wollte Schauspieler werden – der Traum eines ländlichen Buben. Meine Eltern hatten keine Freude damit.