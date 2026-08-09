Auf Ihrer Website steht zu lesen, dass Sie in eine musikalische Familie hineingeboren wurden. So etwas hört man ja öfter bei Musikern oder wie in Ihrem Fall Sängern. Was heißt denn das genau?

Georg Klimbacher: Das Singen war in meiner Familie schon immer sehr präsent. Mein vor 15 Jahren verstorbener Vater Alfred war Leiter des Domchors und des MGV Gurk. Er spielte Geige und Klavier, bei ihm erhielt ich meinen ersten Blockflötenunterricht im Alter von fünf Jahren. Mein Bruder Michael und ich haben dann mit dem Klavierunterricht begonnen. Meine Mama Barbara war Chorsängerin im Kirchenchor und spielt Gitarre. Meine Schwester Renate singt im Frauenterzett „Die drei Stimmen“. Bei mir war der Drang, das Singen hauptberuflich zu machen, dann am größten. Ich habe sechs Jahre in Graz studiert und bin für das Masterstudium anschließend nach Wien gezogen, wo ich jetzt mit meiner Verlobten lebe.