„Bei der ersten nicht so positiven Kritik ist man schockiert“
Lied- und Opernsänger Georg Klimbacher aus Gurk spricht über seinen Werdegang, seinen Umgang mit Kritikern, und warum er gerne Uraufführungen singt.
Auf Ihrer Website steht zu lesen, dass Sie in eine musikalische Familie hineingeboren wurden. So etwas hört man ja öfter bei Musikern oder wie in Ihrem Fall Sängern. Was heißt denn das genau?
Georg Klimbacher: Das Singen war in meiner Familie schon immer sehr präsent. Mein vor 15 Jahren verstorbener Vater Alfred war Leiter des Domchors und des MGV Gurk. Er spielte Geige und Klavier, bei ihm erhielt ich meinen ersten Blockflötenunterricht im Alter von fünf Jahren. Mein Bruder Michael und ich haben dann mit dem Klavierunterricht begonnen. Meine Mama Barbara war Chorsängerin im Kirchenchor und spielt Gitarre. Meine Schwester Renate singt im Frauenterzett „Die drei Stimmen“. Bei mir war der Drang, das Singen hauptberuflich zu machen, dann am größten. Ich habe sechs Jahre in Graz studiert und bin für das Masterstudium anschließend nach Wien gezogen, wo ich jetzt mit meiner Verlobten lebe.
Wie lange leben Sie schon in Wien?
Über zehn Jahre. Ganz untypisch für einen Kärntner, oder? (lacht) Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr eigentlich nicht aus dem Gurktal herausgekommen. Ich habe auch hier das ehemalige Stiftsgymnasium Gurk absolviert, das es nicht mehr gibt. Es war ein großer Schritt nach Graz und dann noch einmal ein großer nach Wien, aber mittlerweile ist es wirklich Heimat geworden. In Wien tut sich in meinem Beruf einfach viel und es ist auch reisetechnisch sehr praktisch.
Sie sind hauptberuflich Lied- und Opernsänger. Wenn Sie sich für ein Genre entscheiden müssten, welches wäre es?
Ich kam über das Lied zur Oper. Ich tauche gerne in Rollen ein, wie es bei Opern der Fall ist. Ein Liederabend hingegen ist sehr intim, da gibt es nur mich und eine Pianistin oder einen Pianisten auf der Bühne. Die Stimme passt sich an das Rundherum an. Ich kann da keine Entscheidung treffen. Konzerte und Kunstlieder liegen mir. Ich habe auch große Freude am klassischen Opernrepertoire, habe aber auch schon sechs Opernuraufführungen gesungen. Es ist spannend, an etwas zu arbeiten, zu dem es noch keine Referenzen gibt. Ich sehe mich als vielseitigen Sänger und mag es, wandlungsfähig zu bleiben.
Sängerinnen und Sänger müssen ja stets auf ihre Stimme achten. Was tun Sie bzw. was meiden Sie diesbezüglich?
Jetzt ist gerade die rare Zeit im Sommer, wo ich einmal zehn Tage nicht singe. Sonst übe ich an sechs von sieben Tagen in der Woche. Ausreichend Schlaf, Erholung und viel Wasser trinken gehören auch dazu. Und ich meide, wenn ich singe, das direkte Sonnenlicht, das trocknet die Schleimhäute aus. Wichtig ist es auch, ein Ohr von außen zu haben. Man braucht ein Feedback von Personen, denen man vertraut.
Wie gehen Sie mit Kritik um?
Bei der ersten nicht so positiven Kritik ist man schockiert und da bricht eine Welt zusammen – zumindest war es bei mir so. Über die Jahre setzt ein Reifeprozess ein und mittlerweile bin ich neugierig, wie der Blick von jemandem ist, der sich das anhört, der sich ja meistens auch auskennt. Ich ordne das dann für mich ein und habe auch oft Verständnis dafür. Singen ist nun einmal eine Live-Aktivität, es gibt eine Tagesform und es können einfach Dinge passieren. Wenn einmal ein Spitzenton daneben geht und das dann aufgegriffen wird, muss man es einfach akzeptieren.
Sind Ihnen schon Hoppalas auf der Bühne passiert?
Direkt auf der Bühne kann ich das nicht sagen, aber ich habe einmal einen Auftritt im Wiener Musikverein wegen einer Programmänderung fast versäumt. Ich dachte, ich wäre am Ende des zweiten Teils dran, mein Auftritt war aber bereits am Ende des ersten Teils. Da es recht laut war, bin ich dann zum Einsingen auch noch ins Untergeschoss gegangen und man hat mich nicht gleich gefunden. Oder bei einer Open-Air-Vorstellung hat einmal ein Hund ständig gebellt, das habe ich dann gleich in den Text eingebaut. Es kann immer etwas passieren. Mir persönlich ist es wichtig, mit guten Leuten auf hohem Niveau zusammenzuarbeiten und auf meinem Weg zu bleiben.
Zur Person und nächste Termine
Bariton Georg Klimbacher (40) wurde in St. Veit geboren und ist im Gurktal aufgewachsen. Er studierte in Graz und Wien und widmet sich in seiner Arbeit dem klassischen Lied-, Opern- und Konzertrepertoire sowie der zeitgenössischen Musik. Konzerte sang er an Häusern wie dem Wiener Musikverein, der Elbphilharmonie Hamburg oder im Auditorio Nacional de Musica in Madrid. In Opern-Produktionen war er etwa an der Oper Graz oder dem Landestheater Bregenz zu hören.
Klimbacher ist auf mehreren Alben des Labels Naxos mit Aufnahmen schottischer und deutscher Beethoven-Lieder vertreten. Sein Debüt-Album #talesoflove (Preiser Records) gemeinsam mit Andreas Fröschl wurde mit dem Bank Austria Kunstpreis ausgezeichnet.
Nächste Termine: Am 27. August singt Klimbacher das Programm „Liedermacher – Von Schubert bis Elvis“ im Amorc-Kulturforum Kärnten in Klagenfurt, gemeinsam mit Oliver Woog an der Gitarre.
Ab 21. November singt er die Titelpartie in der Opern-Uraufführung „Der schwedische Reiter“ nach dem gleichnamigen Roman von Leo Perutz im Jugendstiltheater in Wien.
Infos: www.georgklimbacher.com
In der Medienwelt bleibt durch KI gerade kein Stein auf dem anderen. Beeinflusst die allgegenwärtige KI auch Ihre Branche?
Mich als Sänger überhaupt nicht. Auch Komponisten, die ernsthaft komponieren, kann KI nicht ersetzen. Und ich denke, gerade bei der klassischen Musik will das Publikum auch das Live-Erlebnis haben.
Sie haben bereits erwähnt, dass Sie verlobt sind. Wie lassen sich Familie und der unstete Sängerberuf vereinbaren?
Meine Verlobte Sabine ist Neurologin. Sie muss Nachtdienste absolvieren und wenn ich zum Beispiel eine neue Rolle lerne, vergesse ich schnell, dass eigentlich Wochenende ist. Wir müssen gemeinsame Zeit bewusst planen und dieser Zeit auch Raum geben. Das funktioniert aber ganz gut.
Viele Sänger geben auch Unterricht. Machen Sie das auch bzw. können Sie sich das vorstellen?
Ich habe einige Stunden bei den Wiener Sängerknaben unterrichtet, aber ich habe gemerkt, dass das Unterrichten nicht so nebenbei geht und es für mich deshalb jetzt noch zu früh dafür ist. Aber es wird sicher einmal mehr werden, denn es ist eine schöne Aufgabe.
Wie oft kommen Sie noch in Ihren Heimatort? Könnten Sie sich vorstellen, wieder ganz zurückzukehren?
Eine Rückkehr wäre reisebedingt schwer, aber ich bin im Durchschnitt einmal im Monat in Kärnten. Ich freue mich, meinen Neffen zu sehen und wenn ich die Landschaft betrachte, ist das für mich Heimat. Und in meiner Familie gab es nie einen Leistungsdruck. Den Druck und den Eifer hatte ich immer selbst. Meiner Familie ist es relativ egal, ob ich gerade in der Elbphilharmonie oder im Gurktal singe, da werden keine Karrierepläne besprochen. Im Nachhinein betrachtet sehe ich das sehr positiv, weil es daheim nur um Privates geht und das ist schön.
Dann zum Schluss noch eine private Frage: Was machen Sie in Ihrem Sommerurlaub in Kärnten?
Meine Verlobte ist Oberösterreicherin, sie hat als Kind oft Urlaub in Kärnten gemacht, folglich ist das auch ihr Sehnsuchtsort. Wir verbringen viel Zeit am Wörthersee, aber auch in der Region am Längsee oder am Goggausee. Mittlerweile konnte ich sie auch für das Wandern begeistern. Ich bin gerne im Wald und pflücke Eierschwammerl – das sind für mich schöne Kindheitserinnerungen.