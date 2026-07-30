Er ist der neue Augenarzt mit Kassenvertrag in Spittal

Florian Wabnig übernimmt ab sofort die Patienten und Patientinnen von Andreas Pototschnig, ebenso wie dessen bewährtes Team an Mitarbeiterinnen.

Nach dem Weggang von Andreas Pototschnig, der im Februar eine Praxis in Völkermarkt übernommen hat, fehlte in Spittal ein Augenarzt mit Kassenvertrag. Dieser Tage hat Florian Wabnig die Lücke geschlossen und seine Ordination in der Ortenburgerstraße 4 eröffnet. „Ich freue mich, dass ich dabei auf das bewährte Team von Doktor Pototschnig und dessen Erfahrung zurückgreifen kann“, betont Wabnig, für den der Neustart in Spittal auch eine Art Heimkehr ist.

„Ich bin in Spittal aufgewachsen, habe in Salzburg studiert und meine Facharztausbildung im Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln gemacht“, erzählt Wabnig. Danach war er als Oberarzt am Helios Universitätsklinikum Wuppertal tätig, bevor es ihn mit seiner Familie wieder nach Kärnten und beruflich ans Klinikum Klagenfurt zog. „Ich sehe meine Schwerpunkte vor allem im Bereich Katarakt, Glaukom, Hornhaut- und Netzhauterkrankungen, wobei meine neue Stelle natürlich sämtliche Erkrankungen am Auge umfasst“, schildert Wabnig, der auch viel Erfahrung im operativen Bereich hat.

© Camilla Kleinsasser Florian Wabnig ist breit ausgebildet und verfügt über viel Erfahrung im operativen Bereich

Persönlichere Ebene mit Patienten

Für die freie Kassenstelle in Spittal habe er sich beworben, weil er darin die Möglichkeit sah „nach Jahren im klinischen Bereich selbstständig und eigenverantwortlich tätig zu sein und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, die Patienten persönlicher begleiten und längerfristig Behandlungserfolge beobachten zu können. Das ist im Krankenhausalltag so ja kaum möglich. Dass es sich mit der Ordination auch noch in meiner Heimatstadt Spittal ergeben hat, ist ein zusätzliches Plus".

Die Praxis ist dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 14.30 bis 18.30 geöffnet und telefonisch unter (04762) 43 03 erreichbar. Behandelt werden vorerst jene Patienten und Patientinnen, die zuvor schon bei Andreas Pototschnig waren. Für neue Anfragen gibt es eine Warteliste.