Das Unternehmen Greiffenhagen Bohr- und Sprengtechnik investiert rund drei Millionen Euro in neuen Standort in Kleblach-Lind. Die Geschäftsführer sind zwei Oberkärntner.

Es wird fest gebaut in Kleblach-Lind: Im Ortsteil Leßnig siedelt sich direkt an der B 100 oberhalb von Maschinenbau Fleißner die Firma Greiffenhagen Bohr- und Sprengtechnik GmbH an. „Wir errichten hier auf etwa 14.000 Quadratmetern Fläche einen Bauhof mit Maschinenhallen, eine Werkstatt mit Waschplatz, Lagerflächen und ein Bürogebäude“, schildert Geschäftsführer und CEO Manuel Bugelnig. Das Investitionsvolumen beläuft sich ihm zufolge samt Grundstückskauf auf circa drei Millionen Euro.

Das Unternehmen wurde 1974 von Walter Greiffenhagen als erstes konzessioniertes Sprengunternehmen Österreichs gegründet. Im April 2021 haben Manuel Bugelnig mit seiner Firma „MaBaU“ und Kurt Linder mit dessen Firma „ETM Holding“ den Betrieb gemeinsam zu jeweils fünfzig Prozent übernommen. Die beiden Oberkärntner – Bugelnig stammt aus Reißeck, Linder aus Oberdrauburg – teilen sich die Geschäftsführung von Greiffenhagen.

Komplexe Sprengungen bis Bobbahnbau

Seitdem ist der Betrieb mit Stammsitz in Fusch an der Großglocknerstraße stark gewachsen: „Ich war damals der vierte Mitarbeiter. Jetzt sind wir etwa 40 Leute und machen einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro pro Jahr“, informiert Bugelnig. Auch das Portfolio des Unternehmens hat sich erweitert und reicht von komplexen Sprengaufträgen über Spezialtiefbau und Kleintunnelbau sowie Baugrubensicherung bis hin zu Steinschlagschutz und Lawinenverbauungen. Bugelnig: „Wir hatten auch schon Baustellen im Bereich Bobbahnbau etwa in Königsee oder Innsbruck.“

© Helmuth Weichselbraun Manuel Bugelnig

Tätig ist Greiffenhagen in ganz Österreich und Bayern. „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen aus Salzburg und wie wir selbst großteils aus Kärnten. Daher hatten wir den Wunsch, uns auf einer Liegenschaft in Oberkärnten zu vergrößern und haben aktiv Gemeinden angeschrieben. Aus Kleblach-Lind haben wir eine positive Antwort bekommen, es hat für uns gleich gepasst, und wir haben die Liegenschaft im Jahr 2022 gekauft. Sie ist zentral gelegen, wir sind von hier aus in etwa vier Stunden in München, Wien oder Innsbruck und wir haben hier mit allen eine gute Nachbarschaft“, begründet Bugelnig die Wahl des Standorts. Hallen und Lager sollen im Herbst fertig, das Bürogebäude im Sommer 2027 bezugsfertig sein. Der Stammsitz in Fusch samt dortigem Sprengstofflager bleibt weiterhin bestehen.

Lehrlinge werden aufgenommen

Auch Bürgermeister Manfred Fleißner ist zufrieden: „Unsere Strategie ist aufgegangen. Die Gemeinde hat das Gewerbegebiet mit 2,3 Hektar im Jahr 2014 gekauft, umgewidmet und erschlossen. 2021 und 2022 haben wir an die Firmen Fleißner und Greiffenhagen verkauft. Uns war eine betriebliche Nutzung wichtig, bei der auch nachhaltig Arbeitsplätze entstehen und hier sind es im Endausbau etwa 80.“ Vielleicht werden es auch noch mehr, vor kurzem hat Greiffenhagen nämlich den Bescheid bekommen, Lehrlinge ausbilden zu dürfen in den Bereichen Bautechnische Assistenz, Tiefbau und Betonbau. Bugelnig: „Man muss auch dahingehend in die Zukunft investieren, damit später genug Personal vorhanden ist.“