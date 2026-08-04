Mit „Deskwerk“ hat sich Katharina Laufer in Oberlienz den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Sie verbindet Eventmanagement, Hochzeitsplanung und Executive Assistenz.

Mit ihrer Erfahrung aus Eventbranche, Management und Assistenz hat Katharina Laufer in Oberlienz den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In ihrem Unternehmen „Deskwerk e. U.“ vereint die 38-Jährige Executive Assistenz, Eventmanagement und Hochzeitsplanung. „Ich wollte schon immer selbstständig werden, aber es erfordert auf jeden Fall etwas Mut“, sagt die Wahl-Osttirolerin.

Die gelernte Veranstaltungskauffrau bringt einen außergewöhnlich breiten Erfahrungsschatz mit. Zehn Jahre lang unterstützte sie Geschäftsführer und Führungskräfte als Executive Assistant, zuvor war sie in der Veranstaltungsbranche tätig. Unter anderem arbeitete die gebürtige Deutsche für AIDA Cruises im Bereich „Food Entertainment“ und setzte gemeinsam mit TV-Koch Tim Mälzer Konzepte um. Ihre Ausbildung machte sie im GOP Varieté Theater zur Veranstaltungskauffrau und war danach an verschiedenen Stationen in ganz Deutschland angestellt. Die Begeisterung für die Bühne begleitet sie seit ihrer Kindheit: Bereits mit sechs Jahren stand sie im Kinder- und Jugendzirkus in der Manege.

Von der Assistenz bis zur Traumhochzeit

Mit „Deskwerk“ vereint Laufer ihre unterschiedlichen beruflichen Stationen. Sie bietet eine 360-Grad-Assistenz für Unternehmen an, übernimmt administrative Aufgaben wie Kundenkommunikation, Rechnungen oder Angebote und entlastet damit vor allem kleinere und mittelständische Betriebe. „Wenn kleinere Unternehmen sehr viel Administration haben und dadurch ihr Kerngeschäft vernachlässigen, komme ich ins Spiel.“

Einen Schwerpunkt bildet das Eventmanagement. Laufer organisiert Business-Events, Sommerfeste, Jubiläen und Weihnachtsfeiern ebenso wie private Feiern und Hochzeiten. Dabei reicht ihr Angebot von der Betreuung am Hochzeitstag über eine Teilplanung bis zur Komplettorganisation – von den ersten Ideen und Moodboards bis zum Einladungsmanagement und der Koordination aller Dienstleister. „Das Brautpaar kann sich dann wirklich auf das Brautpaarsein konzentrieren.“

Neustart in Osttirol

Als ihre größte Stärke sieht Laufer ihre vielseitige Erfahrung. Sie arbeitete auf, vor und hinter der Bühne, organisierte kleine Firmenevents ebenso wie große Bühnenshows auf Kreuzfahrtschiffen und war Ansprechpartnerin für Künstler, Managements sowie Gäste und Kunden. „Ich bin fachlich einfach extrem breit aufgestellt und kann aus dieser Erfahrung ganz viele verschiedene Fäden zusammenführen.“ Auch mit Künstlicher Intelligenz und Prozessmanagement beschäftigt sich die Unternehmerin intensiv. Ihre Website und das Erscheinungsbild von „Deskwerk e. U.“ hat sie selbst entwickelt.

Dass sie ihr Unternehmen in Osttirol gegründet hat, hat private Gründe. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Söhnen zog sie von Deutschland nach Oberlienz. Die Familie verbrachte schon seit Jahren regelmäßig Zeit in Südtirol und heiratete ebenfalls dort. Als sie schließlich ein passendes Haus fand, stand die Entscheidung fest. „Es war eine Frage der Zeit, dass wir hierher ziehen. Es war die beste Entscheidung, wir haben keine Sekunde bereut.“

Veranstaltungen mit Handschrift

An der Selbstständigkeit schätzt Laufer vor allem die Freiheit, Entscheidungen selbst treffen und jeder Veranstaltung ihre persönliche Handschrift verleihen zu können. Gleichzeitig lasse sich ihre Arbeit mit zwei kleinen Kindern besser mit dem Familienleben vereinbaren. Für die Zukunft möchte sie sich einen Kundenstamm über Osttirol hinaus aufbauen und ihr Unternehmen behutsam wachsen lassen. „Ich wünsche mir, dass ich vielleicht sogar Angestellte habe und das Unternehmen auf eine angenehme Größe wächst.“

Wenn Laufer einmal nicht organisiert, verbringt sie die Freizeit am liebsten mit ihrer Familie in den Bergen. Gemeinsam erkunden sie derzeit die Wanderwege der Region. Außerdem besucht sie gerne kulturelle Veranstaltungen. Auch privat gilt für die Wahl-Osttirolerin: Besondere Erlebnisse und gut organisierte Momente begeistern sie. Erreichbar ist Laufer über ihre Website www.deskwerk.at sowie telefonisch. Dort können Unternehmen ebenso wie Privatpersonen unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich zu ihren Angeboten beraten lassen.