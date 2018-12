Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Kals, GF KOOP Live Marketing, Edgar Schnedl, Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation WK Steiermark, Thomas Zenz, Doppelpunkt PR, Georg Reschen, No Sun © (c) Helmut Tremmel

Es war die bereits 30. Auflage des steirischen Werbepreises "Green Panther", die Mitte Juni im Grazer Messecenter mit 600 Gästen über die Bühne ging. Für dieses Jubiläum wurde der funktionale Hallen-Charme der Grazer Messe kurzerhand in ein prächtiges Opernhaus-Ambiente verwandelt. Eine Inszenierung, die weit über die Steiermark für gehöriges Aufsehen sorgte.

Die Grazer Agentur KOOP Live Marketing, die federführend für die Umsetzung verantwortlich zeichnete, wurde nun für diese Kampagne („Geistesblitze – 30 Jahre steirischer Werbepreis Green Panther“) in der Kategorie Gesamtkommunikation in Wien mit dem Austrian Event Award in Silber ausgezeichnet. Das Konzept wurde für die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Steiermark umgesetzt.

„Es ist das erste Mal, dass ein Landespreis in der wichtigen Kategorie Gesamtkommunikation erfolgreich war. Die Auszeichnung zeigt einmal mehr die Leistungsfähigkeit und Kreativität der steirischen Kommunikationsbranche“, freut sich auch Fachgruppenobmann Edgar Schnedl über die Auszeichnung.

Neben KOOP Live-Marketing waren noch No Sun (Design), Conclusio PR (Medienarbeit), Doppelpunkt PR (Social Media) und Werbelechner (Jahrbuch) an der Kampagne beteiligt. "Die strategische und kreative Klammer "Geistesblitze" hielt die gesamten Kommunikationsmaßnahmen zusammen. Die optische Grundlage für "Geistesblitze" bildete ein eigens entwickeltes Look & Feel, das in allen Maßnahmen verwendet wurde." Im Zentrum der Kampagne standen letztlich zwei Events: Die Verleihung der Young Creatives Panther mit Bekanntgabe der Nominierungen sowie die Green-Panther Gala.