Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FILES-OPEC-OIL-ENERGY-VIRUS © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Für das zweite Quartal hat die Arbeitsgruppe "Joint Technical Committee" eine Kürzung der Fördermenge um bis zu einer Million Barrel pro Tag (bpd), wie am Dienstag aus dem entsprechenden Empfehlungstext hervorging.

Das Komitee traf sich vor der Sitzung der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) mit anderen Förderstaaten wie Russland in dieser Woche. Die OPEC hatte bereits Mitte Februar wegen der Epidemie ihre Prognose für weltweite Öl-Nachfrage gekappt. Auch die Fracking-Ölförderer in den USA leiden unter dem Preisverfall.

Weniger Delegierte, keine Presse

Die OPEC will ihr Treffen in Wien am Donnerstag und Freitag zwar abhalten, die Beteiligung aber einschränken. Die Zahl der Delegierten sowohl aus dem OPEC-Ländern, als auch aus den anderen Erdöl fördernden Ländern, die am Freitag dabei sind, werde auf das absolute Minimum reduziert, teilte die Organisation am Dienstag mit. Journalisten erhalten für die Dauer der Sitzungen keinen Zugang.

Diese Vorsichtsmaßnahme sei nötig wegen des öffentlichen Gesundheitsrisikos durch die Ansammlung einer großen Zahl von Menschen an einem Ort, heißt es in der Mitteilung der OPEC.