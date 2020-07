Facebook

Am Mittwoch starteten die Auszahlungen der Einlagensicherung © APA/THERESA PUCHEGGER

"So einen Skandal hat es noch nie gegeben“, sagen Eingeweihte darüber, was seit einer Woche aus der Commerzialbank Mattersburg an die Öffentlichkeit kommt. So klein die Bank gewesen sein mag, so groß ist die Wirkung der kriminellen Energie, die dort herrschte. Die Hälfte der Bilanzsumme von 795 Millionen Euro (2018) war schlicht erfunden, mehr als 400 Millionen an Guthaben bei anderen Banken ein Produkt von Fantasie und Fake.