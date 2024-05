Am Mittwoch gibt es zeitgleich zwei gerichtliche Schauplätze rund um René Benko und die Signa. Im Konkursverfahren gegen die Familie Benko Privatstiftung hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung stattgefunden. Nach der Verhandlung teilte Masseverwalter Herbert Matzunski vor Journalisten mit, dass insgesamt 2,3 Milliarden Euro an Gläubigerforderungen angemeldet wurden. Davon wurden vom Insolvenzverwalter lediglich 49,4 Millionen Euro anerkannt.

Etwas mehr als 20 Gläubiger hätten Forderungen angemeldet. Die Aktiva bzw. schnell realisierbaren Vermögenswerte der Stiftung sind indes offenbar sehr überschaubar: Die Privatstiftung verfügt demnach über kein Liegenschaftsvermögen, aus einem Wertpapierdepot habe der Insolvenzverwalter rund 26.000 Euro für die Insolvenzmasse realisieren können, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit. Weitere „kurzfristig verwertbare körperliche Vermögensgegenstände“ seien nicht vorhanden. Die Privatstiftung hatte Ende März einen Konkursantrag in Eigeninitiative gestellt. In Wien sind im Cofag-U-Ausschuss an Benko keine Fragen zur Signa-Pleite zugelassen, da diese nicht in den Untersuchungszeitraum fällt.

Wer von Stiftung profitierte

Matzunski berichtete zudem, dass sowohl Benko als auch Familienmitglieder zu den Begünstigten der Stiftung gehörten. Im Firmenbuch („Wirtschafts-Compass“) waren diese nicht angeführt. Vermerkt sind dort lediglich die Stiftungsvorstände – Markus Mitterrutzner, Marcus Mühlberger und TPA-Steuerexpertin Karin Fuhrmann.