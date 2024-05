Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die zuvor zur Signa-Gruppe von René Benko gehört hat, soll nach der geplanten Übernahme durch die neuen Eigentümer einen neuen Namen erhalten. Die Wörter Karstadt und Kaufhof werden Ende Juli wegfallen, das Unternehmen nur noch Galeria heißen, teilte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Dienstag mit. „Bei vielen neueren Filialen steht schon nur noch Galeria vorn drauf“, sagte er.

Die drei Insolvenzverfahren in jüngster Vergangenheit seien eng verbunden mit den Namen. Deshalb wolle man „einen alten Zopf“ abschneiden, ergänzte Denkhaus.

Die Führung von Galeria zeigte sich zufrieden mit der aktuellen Entwicklung des Unternehmens. „Wir arbeiten jetzt bereits profitabel. Das wird sich steigern, wenn wir im August die alten Mieten los sind“, sagte Denkhaus. Galeria befinde sich auf einem guten Weg, um in eine sichere Zukunft zu kommen. „Wir gucken, dass jede Filiale autonom profitabel ist und eigenen Cashflow generieren kann“, sagte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche.

Zuletzt war bekannt geworden, dass 16 der 92 Filialen Ende August schließen müssen. Ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Beteiligungsfirma BB Kapital SA des Unternehmers Bernd Beetz möchte Galeria übernehmen. Die neuen Eigentümer wollten sich bisher weder zum Konzept noch zur Höhe der geplanten Investitionen äußern.

Insolvenzverwalter Denkhaus hat zuletzt einen Insolvenzplan beim zuständigen Amtsgericht Essen vorgelegt. Aus diesem muss hervorgehen, wie die Warenhauskette saniert und künftig wieder rentabel betrieben werden kann.

Übergabe bis Ende Juli

Die Übernahme durch NRDC und Beetz kommt nur dann zustande, wenn die Gläubiger den Insolvenzplan am 28. Mai annehmen und dieser anschließend vom Gericht erneut bestätigt wird. Bis Ende Juli will Denkhaus das Unternehmen an die neuen Eigner übergeben. Galeria hatte Anfang Jänner einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Die Kaufhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof wurden 2014 bzw. 2018 von der Signa des Tiroler Investors René Benko übernommen und zu Galeria Karstadt Kaufhof zusammengeschlossen.

Sanierungsverfahren Signa Retail

Am Dienstag wurde über das Vermögen der Signa Retail GmbH am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Signa Retail fungiert als Zwischenholding der Signa-Gruppe, die für Erwerb, Besitz, Verwaltung und Verwertungen von Beteiligungen anderer Unternehmen zuständig ist. Die Schulden belaufen sich laut KSV 1870 auf 1,13 Milliarden Euro und stehen Aktiva von 1,5 Millionen Euro gegenüber.