Beim Villacher Fleischereiunternehmen Ilgenfritz geht es Schlag auf Schlag. Nachdem bereits drei Teilgesellschaften der Gruppe in den vergangenen Wochen Insolvenz anmelden mussten, wurden am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt auch über die Ilgenfritz Produktions GmbH und die Ilgenfritz Vertriebs GmbH Konkursverfahren eröffnet.

Die Ilgenfritz Produktions GmbH erzeugt Fleisch- und Wurstfahren. Das Konkursverfahren betrifft zwölf Dienstnehmer und 32 Gläubiger. Die Passiva betragen 3,5 Millionen Euro und stehen Aktiva von 1,96 Millionen Euro gegenüber. Die Überschuldung beträgt rund 1,54 Millionen Euro. Die Ilgenfritz Vertriebs GmbH handelt und vertreibt Fleisch- und Wurstwaren. Von diesem Konkursverfahren sind 17 weitere Mitarbeiter und 55 Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen 4,07 Millionen Euro, die Aktiva 2,7 Millionen Euro. Die Überschuldung beläuft sich laut KSV1870 auf 1,37 Millionen Euro.

Kein Sanierungsplan

Bei beiden Gesellschaften wird im Antrag laut Alpenländischen Kreditorenverband nicht dargelegt, ob eine Fortführung der Unternehmen angedacht sind. In beiden Fällen wurde kein Sanierungsplan eingebracht.

Die Pleite des Villacher Fleischereiunternehmens wächst sich aus. Wie berichtet, sind in den vergangenen zwei Wochen bereits drei Teilfirmen in die Insolvenz geschlittert. Die Passiva summierten sich bereits auf 9,1 Millionen Euro, zu denen nun weitere 7,6 Millionen Euro dazu gekommen sind.