Die Pleite der Villacher Fleischerei Ilgenfritz nimmt größere Dimensionen an. Nachdem in den vergangenen zwei Wochen über zwei Teilbetriebe die Insolvenz eröffnet wurde und die Schulden bisher bei knapp acht Millionen Euro gelegen sind, wurde am heutigen Montag am Landesgericht Klagenfurt über den dritten Betrieb die Insolvenz eröffnet. Es handelt sich dabei um die „Ilgenfritz Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH“, die Passiva betragen in diesem Fall rund 1,1 Millionen Euro, die Aktiva liegen laut dem Kreditschutzverband KSV1870 bei 3,7 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind zwei Mitarbeiter und 60 Gläubiger betroffen.