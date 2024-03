Schlaf-Apps, Schlaf-Bonbons, Schlaf-Ratgeber: Der Zustand, in dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen, hat in den vergangenen Jahren an gesellschaftlicher Bedeutung zugenommen. Heute gilt er als Voraussetzung für Fitness, Gesundheit, kluge Entscheidungen, eine gute Ausstrahlung. Sogar in der Wirtschaftswelt, wo sich Topmanager lange Zeit damit gebrüstet haben, mit möglichst wenig Schlaf auszukommen, hat ein Umdenken eingesetzt. „Wird Schlaf zum neuen Statussymbol?“, fragte unlängst die Neue Zürcher Zeitung.

Auf dieser Entwicklung bettet sich auch ein mittelständisches Unternehmen aus Villach. LaModula, 2010 gegründet aus einem persönlichen Bedarf der Gründer heraus, hat sich zu einem der führenden Anbieter von metallfreien Massivholzbetten in Europa entwickelt, zu einem der größten Zirbenholzbetten-Onlineshops sowieso, womöglich sogar weltweit.

„Keine Möbel, sondern Erbstücke“

LaModula-Betten sind „frisch gemacht“ - die Lieferung erfolgt just in time. Fünf Holzarten, sieben Breiten, vier Längen, dazu verschiedene Höhen, Lattenroste, Matratzen, Kopfteile, Nachtkästchen etc. sind im Angebot. Das ergibt mehrere hundert Varianten pro Bett. Allein 80 verschiedene Zirbenmodelle hat LaModula im Angebot - in jeweils diversen Ausfertigungen. Dazu kommen Baumwollteppiche, Bettdecken, Bettwäsche, Schränke, Kommoden. Der Clou: LaModula verkauft de facto keine Betten, sondern Schlafsysteme bzw. -gefühle. „Und keine Möbel, sondern Erbstücke“, sagt Hannes Bodlaj, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter, selbstbewusst. Die Betten sind beständig, metallfrei durch ein Stecksystem, sie knarren nicht. Bezogen werden die Hölzer ausschließlich aus nachhaltiger, europäischer Forstwirtschaft, das Zirbenholz kommt aus Österreich und Südtirol. „Lebensqualität beginnt im Schlafzimmer. Und aus unserer Sicht bilden natürliche Materialien den Grundstein für erholsamen Schlaf“, so der Betriebswirt. Die 30 Mitarbeiter sind daher zum Großteil zertifizierte Schlafberater. Es geht unter anderem um bemerkenswerte Details wie die (Schlaf-)Temperatur unter der Bettdecke, aber auch um Körperanpassung, Liegezonen, Raumgewicht.

Langlebig ist auch der Vertrieb ausgelegt. Sieben Standorte, darunter auch Schauräume in Stuttgart und München betreibt LaModula aktuell. Sie sind Ergänzung für den vielfach ausgezeichneten Online-Shop, der erst jüngst wieder eine Top-Bewerbung des Gütesiegels Trusted Shops bezog. Online und offline wird Beratung groß geschrieben. „Es geht vor allem um Kommunikation und Verlässlichkeit. On- und offline wirken Hand in Hand - beides anzubieten ist für uns der Königsweg“, sagt Marketingleiterin Barbara Bodlaj.

Gut gebettet in Paris, London, New York

LaModula verkauft weltweit. Die Kärntner Schlafsysteme stehen unter anderem in Paris, London, New York, Mallorca und auf den Caiman Islands. Hauptmärkte sind Österreich, Deutschland und die Schweiz. Abgesetzt werden mehr als 1000 im Jahr, obschon die Vorziehkäufe während Corona wieder abgeebbt sind. Hannes Bodlaj sagt: „Wenn man gut geschlafen hat, weiß man erst wie die Schlafqualität davor war.“