Der Autozulieferkonzern Magna hat im angelaufenen Geschäftsjahr 2023 mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Jahr davor um 13 Prozent auf 42,8 Milliarden US-Dollar (39,8 Milliarden Euro), wie Magna am Freitag bekanntgab. Höhere Margen durch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen ließen das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) von 1,7 auf 2,2 Milliarden Dollar steigen. Der Nettogewinn verdoppelte sich demnach von 592 Millionen auf 1,2 Milliarden Dollar.

Im Schlussquartal 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 10,5 Milliarden Dollar, das entspricht einem Plus von neun Prozent im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn vor Steuern (EBIT) erhöhte sich von 367 auf Millionen Dollar. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal auf 271 Millionen Dollar nach 95 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Für 2024 rechnet der Magna-Konzern mit 43,8 bis 45,5 Milliarden Dollar Umsatz und einer EBIT-Marge von 5,4 bis 6,0 Prozent. 2026 soll die Marge – bei 48,8 bis 51,2 Milliarden an Umsatzerlösen – bei 7,0 bis 7,7 Prozent liegen, ist dem Konzernausblick zu entnehmen.

Umsatzplus in Graz, aber Ergebnis halbiert

Im Segment „Complete Vehicles“, also der Fertigung von Komplettfahrzeugen, von Magna Steyr in Graz erzielte das Unternehmen 2023 über 5,5 Milliarden Dollar Umsatz, nach rund 5,2 Milliarden Dollar im Jahr davor. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) halbierte sich jedoch auf 124 Millionen Dollar, nach 235 Millionen Dollar im Jahr 2022. Der Standort Graz ist der größte Standort des Unternehmens und der einzige, an dem komplette Fahrzeuge produziert werden.

Im vierten Quartal 2023 erwirtschaftete das Segment einen Umsatz von 1,2 Milliarden (2022: 1,3 Milliarden Dollar und ein EBIT von 43 Millionen Dollar, nach 57 Millionen Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatzrückgang sei unter anderem auf das Auslaufen der Produktion der BMW-5er-Reihe zurückzuführen, wird angeführt. Konkret wurden in den letzten drei Monaten des Vorjahres 21.400 Fahrzeuge in Graz gebaut – im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch 28.600.

Der Ausblick fällt durchaus positiv aus: So soll Segment in diesem Jahr 5,6 bis 5,9 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften, für 2026 liegt der Ausblick mit einer Spanne von 6,1 bis 6,5 Milliarden US-Dollar höher.