„Wird sich nicht ändern“: Ex-Kanzler Gusenbauer tritt nicht aus SPÖ aus

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer ist aufgrund seiner Signa-Verstrickungen massiv in die Kritik geraten. In seinem ersten Interview nach Pleiten von Signa-Gesellschaften, deren Aufsichtsräte er leitet, betont er im Ö1-Radio, dass er nicht aus der SPÖ austreten wird. „Etwaige nicht erreichte Ziele auf mich abzuschieben, wäre eine ziemlich billige Angelegenheit“, so Gusenbauer in Hinblick auf die Nationalratswahl.