Als sehr robust erwies sich der Kärntner Arbeitsmarkt im Dezember - trotz negativer Konjunkturentwicklung. Kärnten verzeichnete im Dezember 2023 bei Arbeitslosen ein Minus von 1,4 Prozent - und damit als einziges Bundesland eine Abnahme in der Arbeitslosigkeit. Während die Zahl arbeitsloser Frauen um 4 Prozent gesunken ist (auf 8003), stieg die Zahl arbeitsloser Männer leicht um 0,1 Prozent auf 14.555. Die Arbeitslosenquote sank in Kärnten um 0,2 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent.

Ein Plus von 0,9 Prozent gibt es bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern - das bedeutet die geringste Zunahme im Bundesländervergleich. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Dezember um 2000 auf 216.000 unselbstständig Beschäftigte.

Weniger Arbeitslose im Jahresschnitt

Auch im Jahresvergleich 2023 zu 2022 erweist sich der Kärntner Arbeitsmarkt als stabil, freut sich der Chef des Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS), Peter Wedenig: Mit einem Minus von 0,4 Prozent sind Kärnten und Tirol die einzigen Bundesländer, die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt abbauen konnten. Im Durchschnitt 2023 gab es in Kärnten um 16.922 Arbeitslose (-minus 75 Personen). „Insbesondere bei den über 50-Jährigen und Langzeitarbeitslosen war die Entwicklung über alle Monate hinweg sehr positiv. Darüber hinaus war 2023 mit rund 223.200 unselbstständig Beschäftigten neuerlich ein Jahr der Rekordbeschäftigung“, erklärt Wedenig.

Wo es mehr offene Stellen gibt

Die Arbeitslosigkeit sank im Dezember n Bezirken, ausgenommen Klagenfurt - am stärksten in Spittal und Hermagor. Die Zahl der offenen Stellen sank aber ebenfalls in allen Bezirken deutlich, nicht aber in allen Branchen. Mehr offene Stellen als im Dezember des Vorjahres gab es in im Bereich Gesundheit und Holz. Insgesamt ist die Zahl der offenen Stellen um 1704 auf 4857 gesunken. Deutlich rückläufig ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen (minus 13 Prozent auf 2539). Auch die Zahl älterer Arbeitslosen sank im Dezember (um 4,1 Prozent auf 8188).