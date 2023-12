Abbruch auch in Runde fünf: Nach fast zehnstündigen Verhandlungen ist es im Ringen um einen Handels-KV abermals zu einem Abbruch gekommen. Handelsobmann Rainer Trefelik zeigt sich in einer Aussendung enttäuscht: „Für einen Kompromiss braucht es immer zwei. Wir sind mehrmals einen Schritt auf die Gewerkschaft zugegangen, doch auf der anderen Seite gab es kaum Bewegung. Durch dieses starre Beharren hat die Gewerkschaft leider auch in der fünften Runde die Chance auf einen Abschluss vertan.“ Dabei habe die Arbeitgeberseite trotz schwieriger Rahmenbedingungen ihr Angebot ein weiteres Mal nachgebessert und auf eine nachhaltige KV-Erhöhung von 8 Prozent angepasst, so Trefelik. „Nachdem die Gewerkschaft Einmalzahlungen so rigoros ablehnt, haben wir eingelenkt und sind auf eine nachhaltige Lösung umgeschwenkt. Es ist für uns daher unverständlich, dass die Gewerkschaft immer noch blockiert.“

Die Gewerkschaft wird nun ihre Maßnahmen verschärfen. Für den Marienfeiertag sind Proteste angekündigt. Am Samstag soll es wieder Warnstreiks geben.

Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Es ist der zweitgrößte Kollektivvertrag in Österreich.