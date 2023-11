Die Inflation hat laut Schnellschätzung der Statistik Austria im November 5,4 Prozent betragen und war damit gleich hoch wie im Oktober. Gegenüber dem Vormonat Oktober ist das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresabstand um 4,9 Prozent, die Teuerung im Vergleich zum Vormonat betrug 0,2 Prozent.

„Damit ist der Trend sinkender Inflationsraten, den wir seit Anfang des Jahres beobachten, vorerst unterbrochen“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag laut Mitteilung. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Haushaltsenergiepreise deutlich weniger dämpfend auf die allgemeine Inflation wirken als in den Monaten davor. Darüber hinaus gab es im November einen deutlichen Preisauftrieb bei Pauschalreisen“, so Thomas.

Die Inflation ist aber auf beiden Seiten des Atlantiks im Sinkflug und lässt damit die Aussichten auf Zinssenkungen im kommenden Jahr steigen. Seit Einsetzen des Inflationsschubs vor mehr als zwei Jahren war daran eigentlich nicht zu denken. Die EZB fährt nach einem Zinsstakkato von zehn Erhöhungen zwar weiter auf Sicht und signalisiert eine längere Pause.

Bei der EZB will man von einer Diskussion über Zinssenkungen vorerst jedoch noch nichts wissen: Bundesbankchef Joachim Nagel, der gerne das Bild vom „gierigen Biest Inflation“ bemüht, warnte bereits wiederholt davor, voreilig den Sieg über die Teuerung zu verkünden. Es wäre verfrüht, die Zinssätze bald zu senken oder über solche Schritte auch nur zu spekulieren, sagte er erst am Dienstag.

Am Geldmarkt wird derzeit darauf gewettet, dass die Euro-Notenbank im April 2024 womöglich erstmals wieder die Zinszügel lockern wird. Die EZB hatte auf ihrer Oktober-Sitzung angesichts rückläufiger Inflationszahlen und zunehmender Rezessionssorgen eine Zinspause beschlossen. Auch für die anstehende letzte Zinssitzung in diesem Jahr am 14. Dezember gehen Experten davon aus, dass die EZB an den Zinssätzen nicht rütteln wird.