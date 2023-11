Die Signa Prime und die Signa Development bekommen einen eigenen Restrukturierer. Arndt Geiwitz, der vor wenigen Tagen den Vorsitz im Beirat sowie im Gesellschafter-Komitee von Rene Benko übernommen hat, hat Ralf Schmitz als Chief Restructuring Officer (CRO) in die beiden Gesellschaften geholt. Dieser soll die operative Umsetzung der Restrukturierung als zusätzliches Vorstandsmitglied übernehmen, teilte Signa am Freitag mit.

Ralf Schmitz ist neu an Bord © Signa

De facto Stimmrechte an Geiwitz

Zu der bisher noch ungeklärten Übertragung der Stimmrechte von Benko an Geiwitz heißt es in der Aussendung vom Freitag: „Für die Dauer der Restrukturierung nimmt Arndt Geiwitz eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung wahr.“ Formal wurden die Stimmrechte von Rene Benko nicht an Geiwitz übertragen, de facto dürfte er diese aber in vollem Umfang und eigenverantwortlich ausüben. Wie lange die Restrukturierung dauern wird, ist lauf Signa aber noch nicht abschätzbar.