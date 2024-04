Für einen gruseligen Schauer über den Rücken sorgt derzeit ein Tiktok-Video bei seinen Usern, die gar nicht aufhören können, es wieder und wieder anzusehen. „Kreatur aus der Hölle“ nennt es der User, der das Video hochgeladen hat. Darauf zu sehen ist ein blauschwarze schimmerndes Tier. Einem Pfau gleich hat es den hinteren Bereich des Körpers aufgespreitzt, doch eher an einen Skorpion erinnert ein Stachelschwanz, der immer wieder nach vor schießt und anscheinend zustechen möchte, um den vermeintlichen Feind mit dem Handy in der Hand in die Flucht zu schlagen. Doch um welches Tier handelt es sich tatsächlich?

Der Clip wurde in Laverton im Westen Australien aufgezeichnet, wo sich so manch seltsame Tierart findet. Mehr als 1,5 Millionen mal wurde das Video bereits geliked und bislang rund 37.000-mal kommentiert. Das australische Nachrichtenportal News sprach schließlich mit Nikolai Tatarnic, einem Entomologen aus der Stadt Perth. Der Insekten-Forscher lüftet das Geheimnis um die mysteriöse Kreatur und erklärt: „Dies ist eine Heuschrecke aus der Familie der Phasmatidae“, also eine Gespenstschrecke. „Ich denke, dass es sich um die Gattung Paronchestus handelt, wahrscheinlich P. cornutus, die weder giftig noch fleischfressend ist“, so der Experte. Wer ihr begegne, könne sich glücklich schätzen, denn aufgrund ihrer perfekten Tarnung sei sie nur selten zu sehen. Die Laute, die sie bei der Attacke von sich gibt - ähnlich einer Sense beim Rasenmähen - sind übrigens nur Show, die Feinde beeindrucken und so zum Rückzug zwingen sollen.