Europameister Patrick Reitbauer wurde in Koglhof ebenso empfangen wie Vizeeuropameisterin Monika Pöllabauer in Gasen.

Patrick Reitbauer (3. von links) wurde spontan empfangen. © KK

Die Koglhofer Musiker waren gleich bei der Hand, als es darum ging, den Europameister der Maler bei der Berufs-EM in Budapest, Patrick Reitbauer, zu Hause in Birkfeld zu begrüßen. Pünktlich zum Hauptabendprogramm, um 20.15 Uhr, war eine Delegation des Musikvereines gekommen, um den in Koglhof aufgewachsenen Reitbauer zu begrüßen.