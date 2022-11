Es ist das einzige Gastroprojekt von Dietrich Mateschitz in der Südsteiermark: Das „Kogel 3“ (kurz: K3) am Kogelberg bei Leibnitz. 2014 erwarb der Red-Bull-Gründer das Anwesen rund um den ehemaligen Buschenschank Krautgasser. Verkäufer war niemand Geringerer als die Leibnitzer Tennislegende Thomas Muster. Der Deal beinhaltete auch Musters damaliges Domizil am gegenüberliegenden Kittenberg. Wer das nötige Kleingeld hinlegt, kann die herrschaftliche Villa inmitten von Weinbergen mit Infinity-Pool, vier Schlafzimmern und Hubschrauber-Landeplatz mittlerweile mieten.