Aktuell und ganz kompakt wollen wir über Ereignisse in der Region informieren: ob Nachberichte von Veranstaltungen oder Neuigkeiten aus Unternehmen, Schulen und Vereinen. Kurzum, was tut sich in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg?

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Diese südsteirischen Krapfen gehören zu den Besten des Landes

Alle Jahre wieder kürt die Landwirtschaftskammer Steiermark kurz vor dem Faschingshöhepunkt im Februar die besten Krapfen des Landes. Der diesjährige Landessieg ging zwar an Romana Nigitz aus dem Bezirk Weiz, trotzdem kann sich das Germteig-Gebäck auch im südsteirischen Bezirk Leibnitz sehen lassen. So wurden die Krapfen von Christina und Josef Neuhold von der „JAGA’s Steirerei“ in St. Veit in der Südsteiermark mit einer „Prämiert“-Auszeichnung und jene vom Weingut Wechtitsch-Zuser rund um Brigitte und Robert Wechtitsch in Großklein mit einer Gold-Auszeichnung geehrt.

Die Krapfen vom Weingut Wechtitsch-Zuser in Großklein wurden von der Landwirtschaftskammer Steiermark mit „Gold“ ausgezeichnet © LK Steiermark/Suppan

Nach 20 Jahren: Marke „Genussbezirk Leibnitz“ in neuen Händen

Zwar wurde am 13. Jänner 2024, wie für die Marke „Genussbezirk Leibnitz“ üblich, eine weitere Hoftafel verliehen, der feierliche Anlass war jedoch weit größer: 20 Jahre nach der Gründung der Gemeinschaft – die unter anderem bäuerliche Betriebe prämiert und mit zahlreichen Initiativen vor den Vorhang holt – übergaben die Initiatoren Josef Kowald, Willi Haider und Anton Gumpl die Marke „Genussbezirk Leibnitz“ in die Hände von Kammerobmann Christoph Zirngast. Er wird nun ein neues Team rund um die Marke bilden.

Anfang Jänner wurde die Marke „Genussbezirk Leibnitz“ feierlich an Kammerobmann Christoph Zirngast (4.v.l.) übergeben © Pock

Rund 500 Besucher tanzten bei der 2. „Stefaner Tråcht’n-Nåcht“

Warf man am Anfang Jänner einen Blick in den Schilcherlandsaal im weststeirischen St. Stefan ob Stainz, wimmelte es nur so von Dirndln und Lederhosen. Der Grund: Dort ging die mittlerweile zweite „Stefaner Tråcht’n-Nåcht“ über die Bühne, rund 500 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung der örtlichen Landjugend, der „Schuhplattler St. Stefan“ und der „Lederhos’n“ gefolgt. Letztere zwei boten den Gästen zu Beginn eine zweiteilige Polonaise, später animierte die „Ligister Schülcherleitnmusi“ zum Tanzen. Punkt Mitternacht gab es zusätzlich einen „Plattler“ der „Lederhos’n“ zu bestaunen, danach wurde in der Disco zu Klängen von DJ Rollin‘ weitergetanzt. Regionale Schmankerl inklusive.

Die zweite Ausgabe der „Stefaner Tråcht’n-Nåcht“ hatte einiges zu bieten © Alois Rumpf

Südweststeirische Wandergruppe feierte mit 800. Tour ins neue Jahr

Seit 2006 wandert die Dienstags-Wandergruppe um Hermann Schenker über Stock und Stein. Auf ihren Touren haben die Männer, allesamt aus Leibnitz und Deutschlandsberg, bisher insgesamt knapp 10.000 Kilometer zurückgelegt. Das Wanderjahr 2023 wurde mit einer besinnlichen Tour entlang des Krippenweges in Oberhaag abgeschlossen. Das Besondere daran: Es war die 800. Wanderung der Gruppe. Mit dabei war auch Gruppengründer Harry Omelko.