3200 Stück werden ab Dienstag, dem 7. April, an die Murecker Haushalte verteilt. Die Kosten übernimmt die Gemeinde. Die Mund-Nase-Masken werden regional in Mureck produziert.

Die Gemeinde Mureck verteilt diese Woche Masken © (c) Alexander De Monte

Ab Montag, dem 6. April, gilt: Wer in einem Supermarkt einkaufen möchte, muss eine Schutzmaske tragen. Das ist eine der Maßnahmen der Bundesregierung aufgrund des Coronavirus. In der Südoststeiermark rattern deshalb in einigen Modebetrieben wieder die Nähmaschinen - sie stellen Mund-Nasen-Masken her.