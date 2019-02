Immer mehr Politiker setzen sich für das Nidec-Werk in Fürstenfeld ein. Zuletzt auch EU-Kommissarin Margarethe Vestager.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zukunft des Nidec-Werks liegt in den Händen der EU-Kommission © EVP

Seitdem die EU-Kommission den japanischen Kompressorenhersteller Nidec aufgefordert hat, den Standort in Fürstenfeld zu verkaufen, um mit Embraco zu fusionieren, gehen die Wogen in der Oststeiermark hoch. Mitarbeiter des Werkes und Regionalpolitiker setzen seither alle Hebel in Bewegung, um das Werk zu retten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.