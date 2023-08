Die Eurofighter heben in der Regel an Wochentagen ab – und auch an Samstagen ist Flugbetrieb möglich. An Sonn- und Feiertagen sollten die Kampfflugzeuge aber am Boden bleiben – außer im Fall eines Einsatzes im Zuge der aktiven Luftraumüberwachung. Am Sonntag, 30. Juli, gab es so einen Fall: In den frühen Nachmittagsstunden hoben die Eurofighter in Zeltweg ab. Was war der Grund? "Ein ziviles Flugzeug war ohne Funkkontakt unterwegs", heißt es vonseiten des Bundesheers. Die Maschine soll von Hongkong kommend Richtung London geflogen sein.

Keine Kommunikation

Die Kommunikation sei bereits im ungarischen Raum nicht mehr möglich gewesen. Die Eurofighter stiegen auf, nahmen visuellen Kontakt auf und eskortierten das Flugzeug zum nächsten Flughafen, wie vonseiten des Bundesheers erklärt wird. Dort musste das Flugzeug laut Bundesheer landen. Anscheinend war das Funkgerät des zivilen Flugzeugs defekt.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich wie berichtet am Ostermontag: Zwei Kampfjets des Bundesheers stiegen wegen fehlenden Funkkontakts zu einer Maschine der El Al auf. Passagiere im Flugzeug hielten den "Begleiter" auf Video fest.