Der bedrohliche Mangel an Ärzten in der Abteilung für Innere Medizin am Knittelfelder Spital sorgt seit Monaten für Probleme (wir berichteten mehrfach). Aktuell sind rund die Hälfte der Betten und eine ganze Station in der Abteilung gesperrt. Doch bisher hieß es von der Krankenanstaltengesellschaft Kages stets: Zumindest die ambulante Notfallversorgung ist am Knittelfelder Standort 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche gewährleistet – trotz der Personalnöte.