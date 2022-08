Was Kenner der Lage seit Längerem erwartet haben, ist jetzt offiziell: Die Versorgungssituation in der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus in Knittelfeld spitzt sich weiter zu. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, werden ab Anfang September nur noch 60 der 122 Betten in der Abteilung für Patienten verfügbar sein. Eine Station, die sogenannte "Med3", wird zumindest vorübergehend zur Gänze geschlossen; die Diensträder können teils schlicht nicht mehr aufrechterhalten werden. In der Folge werden wohl Patienten an die Standorte des LKH Hochsteiermark und in bestimmten Fällen an das Judenburger Spital abgegeben werden müssen.