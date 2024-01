Ziemlich genau vor einem Jahr hat der Inder Manu Mathew seine Ayurveda-Praxis „Thulasi Ayurveda Massage Center“ in der Judenburger Burggasse eröffnet. Der Weg dorthin war kein einfacher: Mathew war zuvor mit seiner Frau Julia aus der Ukraine geflohen. Seitdem hat der Wahl-Fohnsdorfer keinen Tag geruht, und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Mittlerweile begrüßt Mathew etwa 200 Kundinnen und Kunden pro Monat, hat mit der Straßburgerin Smitha Shumnad eine erfahrene Ayurveda-Therapeutin aufgenommen –Shumnad ist seit 20 Jahren in dem Feld tätig, hat zuvor in Dubai und in Österreich gearbeitet.