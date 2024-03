Am späten Mittwochnachmittag geriet in St. Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ein Pkw in Vollbrand, wobei niemand verletzt wurde. Der 48-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit seinem zehn Jahre alten Pkw von Frauenberg in Richtung Kapfenberg unterwegs, als sein Fahrzeug im Bereich von Sankt Lorenzen im Mürztal plötzlich nur mehr ruckartig fuhr. Der Lenker hielt sofort an, als er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah.

Gemeinsam mit zwei Passanten versuchte der Mann den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Lorenzen im Mürztal rückte mit zwei Löschfahrzeugen und 14 Mann an und konnte den Brand schließlich löschen. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Durch den Brand wurden auch ein nahegelegener Holzzaun und ein Baum beschädigt. Die Werk VI Straße musste für Reinigungsarbeiten und zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit durch das Binden ausgelaufener Betriebsstoffe mit Ölbindemittel für zwei Stunden gesperrt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.