Totalschaden entstand an einem Klein-Lkw eines Villachers (55), der in Fürnitz vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der Besitzer führte auf seinem Grundstück gerade Arbeiten durch, als er den Brand wahrnahm. Er versuchte, den Firmenwagen mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Dann schob er das Fahrzeug mit seinem Traktor aus dem Gefahrenbereich und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

„Nach unserem Eintreffen konnte der Fahrzeugbrand gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf unter schwerem Atemschutz vollständig abgelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz auf Facebook mit.

Am Klein-Lkw entstand Totalschaden. Die Polizei vermutet eine elektronische Ursache für den Brand. Fremdeinwirkung sei auszuschließen, heißt es.