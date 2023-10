Voestalpine eröffnet in Kapfenberg das weltweit modernste Edelstahlwerk

ERÖFFNUNG. Das neue Stahlwerk ist das erste seiner Art, das in Europa seit vier Jahrzehnten errichtet wurde. Die Voestalpine will dadurch eine Vorreiterrolle einnehmen. Am Mittwoch wurde die Anlage offiziell eröffnet.