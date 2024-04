Der SK Rapid will dieses Jahr nicht ohne Titel beenden - nach 29 Jahren Wartezeit wollen die Grün-Weißen wieder einen Cup-Sieg zelebrieren. Der vorletzte Schritt dorthin soll am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) im Halbfinale beim DSV Leoben genommen werden. „Das ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie kann“, sagte Rapid-Trainer Robert Klauß. Beim aktuellen Zweiten der 2. Fußball-Liga freut man sich auf „Volksfeststimmung“, wie Trainer Rene Poms verriet.