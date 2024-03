.Die beeindruckende Serie des DSV Leoben von 14 Spielen ohne Niederlage ist in der jüngsten Runde der 2. Liga mit einem 0:1 bei der Vienna zu Ende gegangen. Beinbruch ist das für die Obersteirer keiner. „Wir haben uns nach dem Schlusspfiff noch auf dem Platz zusammengestellt und sofort analysiert, was gefehlt hat“, sagte DSV-Trainer Rene Poms und verrät: „Der letzte Biss war in diesem Spiel nicht da.“