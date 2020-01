Facebook

Zumindest leicht angezuckert präsentierte sich Graz am Wochenende © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag halten sich in der südlichen und östlichen Steiermark der Nebel und Hochnebel wieder recht zäh bis in den Nachmittag hinein. Sonst gibt es im Großteil des Landes verbreitet Sonnenschein. Zwischen dem Ausseerland und dem Mariazellerland ziehen anfangs dichtere Wolkenfelder durch. Die Frühwerte liegen bei -3 Grad. Höchstwerte um 1 Grad im Dauergrau.

Am Dienstag ist es meist dicht bewölkt. Am Vormittag regnet es nur hier und da ein wenig, aber anfangs besteht dabei lokal Glatteisgefahr. Im Laufe des Nachmittages intensivieren sich dann die Niederschläge von Nordwesten und ziehen bis zum Abend über die gesamte Steiermark hinweg. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf West bis Nordwest. Die Tageshöchstwerte liegen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Am Wochenende wurden an mehreren Stationen Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub gemessen. Die erhöhte Gesamtbelastung dürfte gleichbleiben.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wirte setzen auf Raucherzelte

Plastikzelte und Pavillons vor den Lokalen sind zu einem kleinen Phänomen in Graz geworden. Seit 1. November gilt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. So manche Wirte setzen seither auf eine kreative Außengestaltung und bauten vor ihren Lokalen Zelte auf. Aber ist das überhaupt erlaubt? Von der Stadt kommt ein klares Verbot: "Raumbildende Maßnahmen sind unzulässig und jegliche Umgehung strafbar. In Zelten zu rauchen ist verboten", verdeutlicht Doris Jurschitsch von der Bau- und Anlagenbehörde Graz. Trotzdem scheinen einige Lokalbetreiber das Nichtraucherschutzgesetz auf ihre Weise zu interpretieren. Bei den Gastronomen bleiben offene Fragen – hauptsächlich, was die Umgestaltung und Nutzung eines Gastgartens als Raucherbereich betrifft. Dass kaum Strafen wegen Verstöße verhängt wurden, wundert Klaus Friedl, Obmann der steirischen Gastronomie: "Es ist ruhiger als gedacht. Womit die Lokalbetreiber mehr zu kämpfen haben, sind Umsatzeinbußen. Die liegen in Nachtlokalen bei 15 bis 20 Prozent."

5. Was, wann, wo?



Konzert: Broken Shadows

open music presents: Time Berne (alto saxophone), Chris Speed (tenor saxophone, clarinet), Reid Anderson (double bass), Dave King (drums). Die Kernidee von Tim Berne und seinem Langzeitpartner Chris Speed war es, Musik ihrer Idole und Mentoren Ornette Coleman, Dewey Redman, Charlie Haden und Julius Hemphill heranzuziehen. Tatkräftigst unterstützt wurden sie dabei von keinen Geringeren als der fantastischen Rhythmus-Sektion von Bad Plus, dem Bassisten Reid Anderson und dem Drummer Dave King. Vier Musiker der nördlichen Bundesstaaten der USA, die die zeitlose Musik vierer Ikonen des Südens reinterpretierten.

WO : Stockwerk

WANN : MO., 27. Jän., 20 Uhr





: Stockwerk : MO., 27. Jän., 20 Uhr Premiere: Tesla

"Tesla oder die Anpassung eines Engels". Mit Felix Krauss als Nikola Tesla und Alexander Mitterer in der Rolle des Journalisten. Theater Kaendace zeigt ein Stück von Stevan Pešić. Herr Tesla, wer sind Sie? Tesla erfand so ziemlich alles, was unsere moderne Welt prägt: von Wechselstrom bis WLAN, von ökologischer Energiegewinnung bis zur Wettermanipulation, Robotik und vernichtender Kriegstechnologie.

WO : ARTist's

WANN : MO., 27. Jän., 19.30 Uhr





Premiere und Gespräch mit Regisseur Johannes Holzhausen. In Rumänien fährt einmal im Jahr ein ungewöhnlicher Zug durchs Land: Von vielen tausend Menschen entlang der Strecke begeistert bejubelt, befinden sich darin einige Nachfahren des Ex-Königs Mihai von Rumänien. "The Royal Train" zeigt die Hintergründe dieser nostalgisch anmutenden Fahrt und nimmt sie als Ausgangspunkt für eine fi mische Expedition in die Geschichte und Gegenwart des osteuropäischen Staates.

WO: KIZ Royal

WANN: MO., 27. Jänner, 18.30 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Neuer Trend: Sonnenaufgang am Schöckl-Gipfel

Den winterlichen Sonnenaufgang am Schöckl zu sehen, das ist in letzter Zeit ein kleiner Trend geworden. Ganze Gruppen versammeln sich ab kurz nach sieben Uhr am Gipfel, um dem Naturschauspiel zuzusehen. An den Wochenenden sind es bis zu 50 Leute, unter der Woche ein paar weniger. Jürgen Fuchs, Fotograf der Kleinen Zeitung, ist einer von ihnen und hält die Momente mit der Kamera fest. Den frühmorgendlichen Ansturm bestätigt Simon Klasnic, Wirt im Alpengasthof am Schöckl. Tag für Tag sperrt er um halb sieben Uhr morgens auf – und dann warten manchmal schon Leute vor der Türe, um in der Wirtsstube einen ersten Kaffee und ein Frühstück zu ergattern. Pensionisten sind ebenso dabei wie Studenten und Berufstätige: "Viele marschieren in der Früh vor der Arbeit herauf", sagt Klasnic. Er beobachtet, dass in den den letzten Jahren die Anzahl der nächtlichen Wanderer stetig gestiegen sei.

