Vor Grazer Lokalen wurden in den letzten Wochen etliche Zelte aufgestellt. Optisch gewöhnungsbedürftig, sollen diese so manchen Rauchern einen Unterschlupf bieten. Ein Kommentar.

Rauchen im Freien © Ballguide

Stehen in Graz bald mehr Zelte als auf einem Campingplatz an der Oberen Adria? Nein, so weit haben wir es noch nicht gebracht.

Tatsache ist aber, dass in den vergangenen Wochen etliche Zelte und Unterschlupfe vor Grazer Lokalen und Kaffeehäusern aufgestellt wurden.