­In der Sporgasse haben es Eis-Fans schwer. Oder ganz leicht - je nach Blickwinkel. Vor allem am unteren Ende, beim Hauptplatz, befindet sich eine Eisdiele nach der anderen - Confiserie Eckhardt, Eisgreissler, Sax, gleich um die Ecke die Eisperle ... und jetzt auch noch Yokos, das am am oberen Ende der Sporgasse frisch eröffnet hat. Könnte sich also direkt ausgehen, dass man sein erstes Eis schon verspeist hat, wenn man hier vorbeikommt. So eine Bergwertung in der steilen Gasse verdient sich auch eine Belohnung!