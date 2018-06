Facebook

16:00 Es grünt so grün

Huch, was lugt den da hervor? Mit einem grünen Blitzlicht direkt von Instagram neigt sich der Büronachmittag langsam dem Ende zu.

14:50 Aus dem südlichen Ural direkt in den Newsroom

Foto © Juergen Fuchs

Knapp 14:30 Uhr, angestrengtes Hacken in die Tastaturen, denn die Zeitung von Morgen will fertig werden - als plötzlich Besuch da ist: Das russische Orchester "Junge Klassika" unternahmen heute im Rahmen seiner Konzertreise durch die Steiermark einen Abstecher in den Newsroom der Kleinen Zeitung. Die 15-18jährigen Musiktalente machten einen Ausflug in den Printjournalismus, genossen den Rundumblick des Skyrooms und zogen anschließend weiter, um sich bei der Antenne das Radio machen erklären zu lassen.

"Ihr habt ja einen Hund!"

"Es ist das dritte Mal, dass die jungen MusikerInnen hier sind, wir wollten ihnen einmal etwas abseits des Uhrturms zeigen", sagt Wolfgang Kasic von der Österreichisch-Russisch-Asiatischen Kulturgesellschaft - kurz: A.R.A.C.A. -, die den Austausch mit den Russen organisiert. "Dass wir ins Styria Media Center kommen, ist kein Zufall", meint Kasic noch. "Sie sollten sehen, wie hier bei uns Zeitungen funktionieren, vielleicht besonders im Hinblick darauf, dass der Journalismus bei ihnen zuhause immer ein schwieriges Thema ist." Die Jugendlichen jedenfalls zeigen sich begeistert: "Ihr habt ja einen Hund in der Redaktion, das ist richtig cool", sagt ein Mädchen und meint damit Redaktionshund Paula.

Von der "Rocky Horror Show" zur Bärenschützklamm

Das Programm der "Jungen Klassika" ist übrigens dicht: Schon morgen geht es mit einem Konzert in der Forstschule Bruck weiter. Beginn ist um elf Uhr. Danach werde man sich mit den Jugendlichen noch die "Rocky Horror Show" in Graz ansehen, sagt Kasic, und auch die Bärenschützklamm werden die Jugendlichen vom anderen Ende des Kontinents noch besichtigen.

12:55 Ein Fest für Fans des italienischen Filmes

Südlichen Flair bringen heute Abend die ersten Filme der Reihe "Nuovo Cinema Italia 2018" nach Graz. Ab 18:30 Uhr ist im KIZ Royal der Streifen "La tenerezza - Die Zärtlichkeit" zu sehen.

11:39 Beachvolleyball und Lunch?

Zwanzig Minuten bis zur heißersehnten Mittagspause. Die besten Menütipps gibt es wie immer von Futter. Passend dazu verbreitet eine Fotostory vom größten Schüler-Beachvolleyballturnier Österreichs Sommerstimmung.

Summerbeach 2018: Schüler spielten groß auf

11:15 Wer leitet bald die Kunstuni?

Am Freitag bekommt die Kunstuni einen neuen Rektor bzw eine neue Rektorin. Zur Auswahl stehen: die momentane Rektorin Elisabeth Freimuth, der ehemalige Rektor Georg Schul und Elmar Fulda, Vizerektor der Franz-Liszt-Musikhochschule in Weimar.

10:57 Fancy Facts für den Vormittag

Das kurze Tief vor der Mittagspause ist bereits über Graz hereingebrochen. Zeit, nach den ersten Stunden des Arbeitens kurz zu prokrastinieren. Wie wäre es mit ein paar kuriosen Russland-Fakten, passend zur WM?

9:50 Erster Social-Media-Check

Ein Blick auf die Mur via Instagram. Geht es nach der Stadtspitze, wird der Fluss allerdings bald ein wenig anders aussehen: Fünf Buchten und eine Öffi-Schiffslinie sind geplant. Mehr gibt es hier.

8:30 Neues zum 12-Stunden-Tag

Zum ersten Kaffee gehören ein paar News, vielleicht zur gestrigen Betriebsräteversammlung in der Arbeiterkammer?

8:00 Kaffee trinken im neuen Auer

Heute hat die Auer-Filiale im Schillerhof ihre Pforten geöffnet. Video und Fotoserie zur großen Neuereröffnung gibt es hier.