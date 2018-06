Heute, Mittwoch, ist es so weit: Ein legendärer Gastro-Standort in Graz lebt neu auf. Martin Auer zieht mit seinem neuen Café in den Schillerhof ein.

Martin Auer vor seinem jüngsten Café © Ballguide/Hannes Repelnig

Tischtennis-Spielen mitten im Gastgarten? Muss man nicht. Kann man aber. Und da die Möglichkeitsform seit jeher ganz nach dem Geschmack von Martin Auer ist, stellt er im neuen Gastgarten seines neuesten Cafés einen Tischtennistisch auf. „Vom Tischler angefertigt“, schmunzelt Auer.

Am 27. Juni ist es also so weit: Auer eröffnet seine jüngste Filiale im legendären Schillerhof in Graz. Im Jahr 2015 wurde das einstige Kultlokal geschlossen, nun lebt es als Melange aus Bäckerei und Café neu auf.

Auf Tag vor der großen Neueröffnung darf die Kleine Zeitung einen ersten Blick in das neue Lokal werfen (siehe auch Video). Auf die großen, runden Lampen und auf den schwarzen Backofen. Denn im neuen Café an der Ecke Schillerplatz/Plüddemanngasse wird Martin Auer sein bekanntes Sortiment servieren. "Und ein bisschen mehr“. Vor allem Foccacia-Brot in verschiedenen Varianten.

Davon kosten kann man montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr, samstags von 7 bis 21 Uhr und sonntags von 7 bis 19 Uhr. Nach einer eine Partie Tischtennis.

