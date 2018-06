Facebook

© KK

16:50 Uhr: Die Auflösung der Bilderrätsels

"Zu einfach", lässt uns "T Kirk Patrick" via Facebook wissen. Da werden wir den nächsten Ort hoffentlich besser verstecken! Wobei: Den Schrottwolf von dieser Seite können nur jene kennen, die der Mur entlag Spazieren, Laufen oder Radfahren. Ups: Jetzt haben wir es wie nebenbei aufgelöst. Also: Ja, die Firma Schrottwolf stapelt hier alte Schrottautos und anderes Altmetall, das es zu verschrotten gilt.

© Andrea Rieger

13:25 Uhr: Gedenken im Gemeinderat

Zu Beginn der heutigen Gemeinderatssitzung hat es einigen die Gänsehaut aufgezogen. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) gedachte jenem 26-Jährigen, der am Dienstag im Stadtpark von einer 40 Meter hohen Eiche erschlagen wurde. "Er ist erst vor zwei Monaten aus Rumänien nach Graz gekommen, um bei seiner Mutter zu sein, die schon lange hier lebt." Durch ein Gipsbein, so Nagl weiter, dem es selbst fast die Stimme verschlug, konnte er sich nicht schnell genug retten.

9.40 Uhr: Andritz unter Wasser

Erst kürzlich hatten wir über die Hochwasserschutzmaßnahmen in Graz berichtet. Die Politik zeigte sich zufrieden - trotz Verzögerungen im zehnjährigen Masterplan habe man viel vorangebracht, hieß es damals. In Andritz standen am Mittwochabend dennoch zahlreiche Straßen und Keller unter Wasser, wie Fotos beweisen.

Der Falkenbach in der Nähe der Andritzer Reichstraße trat über die Ufer Foto © Obenaus

7.50 Uhr: Hut ab vor den Arbeitern

Der Donnerstagmorgen wirkt ruhig - kein Regen, kaum Wind. Und ja, so soll es bleiben. Zumindest bis Sonntag sind keine neuen Unwetter prognostiziert. Die Helfer wird es freuen - sie sind nach wie vor im Dauereinsatz. Bis zu 350 Personen haben seit Dienstag an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. Auch ein Todesopfer war zu beklagen. Stadtpark und Schloßberg bleiben nach wie vor gesperrt. Laut Behörden herrscht in Teilen immer noch Lebensgefahr.

Die Kleine Zeitung hat exemplarisch einige der Helfer vor den Vorhang geholt. Wir ziehen den Hut vor ihrem Einsatz.

