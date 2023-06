Freitag: Abschluss beim Urban Art Festival

Was viele nicht wissen: Das STUWO-Heim am Eggenberger Gürtel ist über die Jahre zu einem Gesamtkunstwerk geworden. Schuld ist das Urban Art Festival Styria, bei dem seit Montag wieder internationale Street Artists am Werken sind. Heute ab 18.30 Uhr wird der Abschluss gefeiert, mit einer Vernissage und Musik von Juan Carlos Sungurlians Balkanian Grooves Quartet und Dave & The Coverdudes.

www.urbanartfestival.org

Freitag: Solidance fürs Megaphon

Freitag: Clim@ Festival

Eine Klimaschutz-Messe, ein Second-Hand-Flohmarkt und vor allem viel Musik (Oskar Haag, Fred Owusu, Maia Onda, Franka Jauk ...) gibt es heute auf der Murinsel, am Mariahilferplatz und im PPC. Veranstalter sind die Grünen.

climatefestival.at

Samstag: CSD Parade und Parkfest

Am Samstag feiert Graz bei der Christopher Street Day Parade erneut Vielfalt und Toleranz – mit doppelt so vielen Wägen wie im Vorjahr, nach den mutmaßlichen Anschlagsversuchen in Wien aber unter erhöhter Polizeipräsenz. Treffpunkt für die Parade ist um 12 Uhr in in der Erzherzog-Johann-Allee, um 14 Uhr startet das Parkfest im Volksgartenpark. Und in der Postgarage geht der Tag mit der „Official Pride Night“ als Sonderausgabe des „FAGtory Club“ in der Postgarage in eine Partynacht über.

Ab Samstag: Sport und Spaß auf der Mur

Kanu, Kajak oder lieber SUP Yoga? Das Murfestival bietet von 1. bis 9. Juli Sport und Erlebnis am Wasser. Für alle Wasserscheuen: „Murufern“ am Samstag bei der Seifenfabrik mit Musik und Streetfood.

www.grazriverdays.at

Samstag und Sonntag: Sterrrn Festival

2022 ging das Festival Sterrrn im Skulpturenpark auf, und auch heuer darf es wieder funkeln. Der Grrrls Kulturverein lädt zur zweiten Ausgabe in der Kombüse (Samstagabend) und im Club Hybrid (Sonntag). Es gibt Diskussionen, einen Chor-Workshop und viel Musik, u. a. von Mira Lu Kovacs, veganes Essen – und eine ganz besondere Festival-Atmosphäre.

grrrls.at

Ab Montag: Food Festival Graz

"Der Kartenverkauf dieses Jahr übersteigt alle Erwartungen, aber natürlich gibt es noch Resttickets", sagt Karin Marg, die neue Veranstalterin des Food Festivals Graz, das ab Montag für eine Woche lang in der Genusshauptstadt stattfindet - und auch außerhalb. "Dieses Jahr wurde auch von der Erlebnisregion Graz der Wunsch geäußert, endlich über die Grenzen der Genusshauptstadt hinaus zu gehen und dem bin ich sehr gerne nachgekommen - und was soll man sagen, beide Events in Ligist und Lassnitzhöhe sind restlos ausverkauft." Dasselbe gilt auch für die "One Night in Bangkok" mit ihrem Mann Daniel Marg.

Tickets gibt es hingegen noch für die Underground Kitchen Party zum Auftakt am Montag, das Amouro-Event in der Bakerhouse Gallery, das Schmiedgassen-Genussfest in vier Betrieben der Schmiedgasse, 100 Jahre Laufke und die Trüffelparty. Karin Margs Tipp für Kurzentschlossene: "Beim Schlossberg Frühschoppen am 9. Juli ist kostenloser Eintritt, also wer kein Ticket mehr ergattert hat, kann sich dort einen Tag lang bei guter Musik und tollen Drinks verwöhnen lassen."