Mit einer "wichtigen Information" tritt der Grazer Messtechnikspezialist Anton Paar auf seiner Homepage an seine Kunden heran. Die Gruppe sei derzeit Ziel einer Cyber-Attacke. Diese betrifft offenbar auch die digitale Telefon-Zentrale, denn, so heißt es weiter: Man stelle für jedes Land, in dem das Unternehmen agiert, über Hotlines eine eingeschränkte, aber funktionierende Kommunikation sicher.