Seit bald 17 Jahren ist sie aus dem Vorabendprogramm von VOX nicht mehr wegzudenken: Die Koch-Doku "Das perfekte Dinner", in der fünf Kochbegeisterte aus einer Stadt groß aufkochen und sich gegenseitig einladen. Die Konkurrenz wird dabei auch zur Jury und vergibt Punkte für Essen, aber auch für Gastfreundschaft – und am Ende der Woche steht fest, wer das "Perfekte Dinner" gegeben hat. Diese Woche ist es nun wieder so weit: Ab 16. Jänner 2023 werden die im Herbst 2022 aufgenommenen neuen Folgen aus Graz ausgestrahlt.

Diese fünf aus Graz kochen diesmal auf

Unter den fünf Kandidatinnen und Kandidaten ist Friseur Christoph Skoff alias Dragqueen Gloria Hole, der/die nach dem Auftritt in Liebesg'schichten und Heiratssachen erneut einen Einblick in sein/ihr Privatleben gibt. Außerdem: Verena (39), in Karenz, Isabella (61), Tagesmutter, Lisa (32), Geschäftsführerin einer Firma, die Insekten zum Verzehr züchtet, und Niclas (35), Betriebsassistent aus Bruck an der Mur. Wer das vierte "Perfekte Dinner" aus Graz gewinnt, wird sich dann am Freitag in Bruck entscheiden.

Tag 1 bei Verena: In der Traumwohnung wird die Latte hoch gelegt

Los ging es am Montag mit Verena Kubinzky-Papik, die zunächst nicht nur die anderen Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrem Altbau-Traum hoch über den Grazer Dächern begeistert: 250 Quadratmeter, 4,20 Meter hohe Decken, drei Küchen - und eine Dachterrasse mit einem traumhaften Ausblick über die Altstadt und bis in die Südsteiermark. Aufmerksame Kleine-Leser dürften die Wohnung schon kennen: Kollegin Carmen Oster hat Kubinzky-Papik im vergangenen Sommer für eine Homestory besucht.

Die Jungmama ("Man beschäftigt sich mehr mit Körperflüssigkeiten als Projekten") ist doppelt aufgeregt - ist es doch auch der erste Abend ohne Baby Moritz. Die Grazerin, die von ihrem Mann angemeldet wurde, begeistert ihre Gäste mit Champagner auf der Dachterrasse und ihrer "Hammerbude" (Zitat Christoph), die aber auch pragmatische Reaktionen auslöst ("Da brauchst du ja Stunden, bis du dein Kind wiederfindest", Zitat Lisa). Doch auch das Essen punktet: Es gibt einen getrüffelten Maroni-Cappuccino mit Wildpralinen - wobei die Gäste an der Menge herummäkeln ("Eine Suppe sollte mehr als fünf Löffel beinhalten", sagt Kandidatin Isabella), geschmacklich aber überzeugt sind. Der Hauptgang - Kalbsbackerln auf Erbsenpüree, dazu Pilze und Portweinjus - stammt aus Verenas Hochzeitsmenü, gelobt wird das hübsche Anrichten ("Das Auge isst mit!"), aber auch das "megazarte Fleisch". Und auch das Dessert, ein warmer Schokokuchen mit frischem Birneneis, schmeckt "ziemlich geil", wie Kandidat Niklas formuliert.

Letzterer ist übrigens ins Visier geraten - von Christoph, der den (mit einer Frau verheirateten) Brucker "eine Verschwendung an die Heterowelt" nennt.

Zum Schluss gibt es 29 Punkte für die erste Kandidatin - es ist also durchaus noch Luft nach oben.

Die Fotos aus der Traumwohnung:

Sendung war bereits drei Mal in Graz zu Gast

In Graz war die Sendung bereits dreimal zu Gast: 2019 konnte Renate Zierler aus St. Radegund bei Graz alle für sich überzeugen – die Krankenschwester ist nicht nur Hobbyköchin und Koch-Bloggerin, sondern hat nach ihrem Sieg auch eine sehr erfolgreiche Charity-Aktion ins Leben gerufen: Sie bringt gemeinsam mit österreichischen Star-Köchen deren kulinarische Kindheitserinnerungen auf die Teller und sammelt mit den Gerichten, die dann auch in den Lokalen auf der Karte stehen, Geld fürs SOS-Kinderdorf - wie zuletzt mit Armin Assinger.

Zwei Jahre davor hatte der Grazer Unternehmer und Künstler Philipp Grein (28) mit einem rein vegetarischen Menü gewonnen. Und 2018 war unter anderem Petra Großschädl, Chefin der Sax-Eissalons, unter den Kandidatinnen und Kandidaten.