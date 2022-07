Es sind großteils Klassiker zum Immer-wieder-gern-sehen, die diesen Sommer mitten auf der Mur in Graz zu sehen sind: Das Rechbauerkino - heuer unglaubliche 100 Jahre alt - zeigt bei den "Summer Movies" auf der Grazer Murinsel jeden Dienstag und Mittwoch Filme bei freiem Eintritt - und Mur-Geplätscher im Hintergrund. Zum Auftakt steht mit "Cinema Paradiso" von Salvatore di Vita (1988) eine nostalgische Liebeserklärung ans Kino auf dem Programm, am Mittwoch ist einer der lustigsten Filme der letzten Jahrzehnte dran: "The Court Jester" ("Der Hofnarr") aus dem Jahr 1955 von Melvin Frank und Norman Panama mit Danny Kaye in der Titelrolle.