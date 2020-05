Zurück aus der Zukunft?Verkehrsanstieg: Jetzt überrollen Autos Graz wieder

Nur halb so viele Autos waren zum Lockdown-Tiefpunkt unterwegs. Nun steigt die Fieberkurve deutlich an. Ist das schon das Ende der Verkehrswende?

Zurück aus der Zukunft? Autofahrten in Graz nehmen wieder stark zu. © Juergen Fuchs

Weniger Verkehr, weniger Lärm, dafür mehr Platz in der Stadt - das waren die Eindrücke, die viele Grazer während des Corona-Lockdowns seit Mitte März begeistert haben. Es war wie ein Blick in eine bessere urbane Zukunft. Tatsächlich, so belegten es die Verkehrszählstellen der Stadt, waren zum Tiefpunkt halb so viele Autos unterwegs, wie sonst. Das Rad erlebt einen Boom. Die Luftgüte hatte sich bis Ende März schlagartig verbessert.