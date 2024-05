Positive Schlagzeilen macht der Volksgarten, wenn sich dort halb Graz zum Schlagergarten Gloria trifft. In der Regel ist aber wenig Erfreuliches über die fünftgrößte Grünanlage der Stadt zu berichten: Der an sich schöne Park gilt bei Anwohnern aktuell mehr denn je als Drogenumschlagplatz. Anrainer klagen über Lärm und Schmutz, Anfang des Monats wurde ein junger Somalier bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt, Massenschlägereien sind keine Seltenheit. Vor allem in der Nacht gilt der Park bei vielen als No-go-Area.