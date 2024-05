„Ich habe eine Mittelohrentzündung und das linke Ohr ist taub“, gab Mark Forster via Instagram bekannt. Er musste die für das letzte Wochenende und Montag geplanten Shows in Augsburg, Erfurt und Düsseldorf absagen. Sie werden sogar ersatzlos gestrichen, was seine Fans erzürnte – die Tour war zuletzt auch noch um ein Jahr verschoben worden. „Mit 14 Lkws und den unzähligen Beteiligten ist die Show so aufwendig, dass wir die Termine streichen müssen“, erklärt Forster in den sozialen Medien dazu.

Fans in Österreich haben hingegen Glück: Die Show in Innsbruck am vergangenen Freitag konnte Forster noch durchziehen – „es waren alle da und ich bin aufgetreten. Mir wurde sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht mehr so machen soll“, erklärte er dazu. Und auch die beiden Shows in der Stadthalle Graz und der Stadthalle Wien sollen stattfinden – „das wurde uns gestern noch bestätigt“, sagt Christof Strimitzer von der Messe Congress Graz. Das Graz-Konzert ist somit das erste, das nach den Absagen wieder gespielt werden kann. Man rechnet man mit ca. 5000 Besuchern, live zu hören ist unter anderem das aktuelle, sechste Album „Supervision“.

In Deutschland wird der fußballbegeisterte Popstar die nächsten Wochen über trotz Absagen sehr präsent sein: Mit „Wenn du mich rufst“ liefert er die Titelmusik für die ARD-Berichterstattung zur UEFA EURO 2024 – das eine Ode an den Optimismus.