Inkompetenz beim Kochen scheint die Ursache eines Zimmerbrandes in Graz gewesen zu sein, bei dem am Mittwochnachmittag drei Jugendliche im Alter von 11, 13 und 16 Jahren verletzt wurden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, musste die Berufsfeuerwehr Graz in der Wohnung eines 16-Jährigen löschen. Brandursache dürfte ein mit Öl gefüllter Topf auf einem Herd gewesen sein.

Als die Feuerwehr eintraf, waren bereits Rauchschwaden zu erkennen © BF Graz

Der 16-Jährige, ein Mädchen im Alter von 13 Jahren sowie ein elfjähriger Bub seien nach erfolgloser Brandbekämpfung über den Balkon ins Freie geflüchtet. Sie seien anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht worden. Die Schadenssumme werde noch ermittelt.