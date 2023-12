Das Netz funktioniert eben anders – und deshalb war die Erkenntnis für uns auch wenig überraschend, dass es weder Verkehrsthemen wie die Großbaustelle zur Innenstadtentflechtung und die erste Grazer Fahrradstraße noch der Streit ums Grazer Budget waren, die Graz heuer online besonders bewegt haben. Geht es nach den Klicks, die wir auf unserer Website verbucht haben, haben Graz heuer ganz andere Themen bewegt. Hier die meistgelesenen Storys jedes Monats:

Jänner: Ein TV-Hit erregte Neugier

Eine neue Woche der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“ aus Graz hat im Jänner 2023 die meisten Menschen online neugierig gemacht: Wer war dabei, wer kochte was – und wer wohnt wie?

Februar: Die Misstöne um einen Maturaball

Ein prachtvoller Grazer Maturaball und seine bittere Aftershow-Party: Auch ein halbes Jahr nach dem glanzvollen Ball der HLW Schrödinger sorgten die Abrechnungen und der Einsatz einer Begleit-Agentur für die Absolvierenden für Misstöne.

März: Großalarm im Einkaufszentrum

Großalarm im Murpark: Das Einkaufszentrum musste evakuiert werden, rund 60 Polizisten standen im Einsatz. Ursache für den Großalarm: Eine junge Frau wollte zwei Männer mit Schusswaffen gesehen haben – ein Scherzanruf, für den sie sich später vor Gericht verantworten musste.

April: Auf brennende Mühle folgt ein treues Reh

Gleich nach dem Großbrand in der Rösselmühle landete eine zuckersüße Geschichte auf Platz zwei: Auch viele Jahre, nachdem eine Familie in Eggersdorf bei Graz ein verstoßenes Rehkitz aufgenommen hat, schaut „Bambi“, längst selbst Mama, weiterhin bei der Familie vorbei.

Mai: Die Probleme mit der Körperspende

Von wegen Wonnemonat: Auf besonders großes Interesse stieß eine Geschichte über eine Grazerin, die ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen wollte. Da die Frau bei ihrem Tod stark übergewichtig war, lehnte die Med Uni aber ab.

Juni: Wer die Grazer Gagenkaiser sind

Die Topgagen im Haus Graz: 270.000 brutto im Jahr? Österreich diskutierte über das Gehalt des Magistratsdirektors in Klagenfurt. In Graz ist man da deutlich sparsamer. Der Überblick über Meistverdiener in Graz war trotzdem eine der meistgeklickten Storys.

Juli: Ein Superstar, der gar nicht in Graz war

Die Justizanstalt Graz-Karlau kam als Location in der millionenfach gestreamten und starbesetzten Netflix-Produktion „Tyler Rake: Extraction 2“ mit Chris Hemsworth zur Ehre. Gewusst hat davon niemand, aber kein Wunder: Es wurde ja auch nicht in Graz gedreht.

August: Der glücklose Räuber

„Um Sechse ist Schluss, da hättest eine Stunde früher kommen müssen!“ Das Überwachungsvideo eines glücklosen Trafikräubers ging im Spätsommer viral – erst wurde über ihn gelacht, wenig später ging er dann natürlich auch noch der Polizei ins Netz.

September: Ein Provokateur mit Kalkül

Mit einem geschmacklosen und menschenverachtenden „Stelleninserat“ auf einem Plakat sorgt ein Grazer Bordellbetreiber für Empörung, die Grazer Bürgermeisterin zeigte ihn dafür höchstpersönlich an. Er lässt nicht locker und setzt noch eins drauf – wohl wissend, dass ihm die Aufmerksamkeit nicht nur Kritik, sondern vor allem Gratiswerbung bringt. Ein Spagat für die Berichterstattung, auch für uns.

Oktober: Super, diese Markt-Premiere..?

Hier war es tatsächlich eine Supermarktfiliale, über die die meisten Menschen in Graz etwas wissen wollten. Die 43. Billafiliale in Graz am Standort Straßgang weist ein neues Konzept auf, sie ist zweistöckig und soll ein ökologisches Vorzeigeprojekt sein – ganz unumstritten ist das aber nicht.

November: Abschied eines Traditionsgeschäfts

Ein Grazer Traditionsgeschäft sperrt zu: Der Musikladen Friebe in der Sporgasse verabschiedete sich für immer, eine Humana-Filiale wird hier bald Second-Hand-Gewand anbieten.

Dezember: Und doch einmal der Verkehr

Einmal schaffte es der Verkehr doch noch in die Top-Listen: Die Fakten, die wir zur neuen Südwestlinie („8er“) zusammengetragen haben, haben zum Jahresende die meisten Leserinnen und Leser interessiert.