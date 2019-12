Auftragsmord-Prozess "Ich habe gespürt, dass er vor der Frau Angst hat"

Tag zwei im Prozess um ein 18 Jahre altes Verbrechen am Grazer Landesgericht: Diesmal waren die Ermittlungen in der Slowakei Hauptthema. Kernfrage: "Sie hören etwas von einem Mord und melden das nicht?" Am Mittwoch wird fortgesetzt.